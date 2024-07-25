Сильная магнитная буря ударит по омичам в предстоящую субботу

Мощная магнитная буря ждет омичей в предстоящую субботу. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитная буря в Омске продлится с 03:00 до 09:00 часов 27 июля 2024. Пик геомагнитной активности придется на период с 06:00 до 09:00 часов.
Буря не пройдет незаметно. На себе геомагнитную активность ощутят метеозависимые омичи. В такие дни следует воздержаться от употребления алкоголя, стрессов и физических нагрузок. Главный совет, который дают специалисты, — пить больше воды.