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Сильная магнитная буря ударит по омичам в предстоящую субботу

Пик геомагнитной активности придется на утро.

Источник: Комсомольская правда

Мощная магнитная буря ждет омичей в предстоящую субботу. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря в Омске продлится с 03:00 до 09:00 часов 27 июля 2024. Пик геомагнитной активности придется на период с 06:00 до 09:00 часов.

Буря не пройдет незаметно. На себе геомагнитную активность ощутят метеозависимые омичи. В такие дни следует воздержаться от употребления алкоголя, стрессов и физических нагрузок. Главный совет, который дают специалисты, — пить больше воды.