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Аварийные тополя спилят в Новосибирске

В Новосибирске спилят аварийные тополя на проспекте Дзержинского.

Источник: Сиб.фм

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что в рамках работ по восстановлению зеленых насаждений на проспекте Дзержинского, от парка «Березовая роща» до ДК Чкалова, власти намерены спилить старые тополя, которые представляют опасность для людей при «неблагоприятных погодных условиях», и заменить их на более устойчивые деревья.

А на место спиленных тополей на проспекте Дзержинского, от «Березовой рощи» до ул. Красина, высадят 20 рябин и 30 елей, дальше, до ДК «Чкалова», к уже растущим черемухам Маака добавят 210 новых растений.

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