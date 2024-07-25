Аварийные тополя спилят в Новосибирске

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что в рамках работ по восстановлению зеленых насаждений на проспекте Дзержинского, от парка «Березовая роща» до ДК Чкалова, власти намерены спилить старые тополя, которые представляют опасность для людей при «неблагоприятных погодных условиях», и заменить их на более устойчивые деревья.
А на место спиленных тополей на проспекте Дзержинского, от «Березовой рощи» до ул. Красина, высадят 20 рябин и 30 елей, дальше, до ДК «Чкалова», к уже растущим черемухам Маака добавят 210 новых растений.