Приготовьте документы: рейды по арендным квартирам проходят во Владивостоке

Специалисты администрации Владивостока вместе с полицейскими и налоговиками проводят рейды для легализации аренды жилья в городе. На этой неделе они проверили два адреса: Русская, 70 и Русская, 76а, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Специалисты поняли, что в двух домах сдаются три квартиры, а их собственники не составили необходимые в таких случаях договоры аренды. Обычно к такому методу прибегают, чтобы избежать уплаты налога в 13%. Однако это обязательство каждого арендодателя, поэтому провинившихся пригласят для дачи показаний. У них попросят декларации для проверки.
В управлении финансов администрации Владивостока отметили, что рейды проводятся регулярно в разных районах города. Список подозрительных квартир составляется на основе жалоб горожан и председателей ТСЖ. Отметим, что сообщить о недобросовестном владельце недвижимости можно в письменной форме и по телефону доверия: 2614−253.
В налоговой службе добавили, что все собственники, сдающие квартиру, должны ежегодно отражать это в декларации по форме 3-НДФЛ. Документ необходимо подать в налоговую до 30 апреля. При этом уплатить 13% от дохода обязательно до 15 июля. Если же арендодатели хотят снизить процентную ставку до 4%, можно оформить самозанятость. Сделать это просто в мобильном приложении «Мой налог». Если помещение предоставляет юрлицо, для него ставка составит 6%.
Также можно приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду. Его годовая стоимость составляет 6% от возможного дохода. Уточним, что с января 2024 года собственники жилья подали 578 деклараций.