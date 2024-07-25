Приготовьте документы: рейды по арендным квартирам проходят во Владивостоке

В налоговой службе добавили, что все собственники, сдающие квартиру, должны ежегодно отражать это в декларации по форме 3-НДФЛ. Документ необходимо подать в налоговую до 30 апреля. При этом уплатить 13% от дохода обязательно до 15 июля. Если же арендодатели хотят снизить процентную ставку до 4%, можно оформить самозанятость. Сделать это просто в мобильном приложении «Мой налог». Если помещение предоставляет юрлицо, для него ставка составит 6%.