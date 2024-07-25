Игорь Кобзев поручил привлечь кадры в Тайшетскую районную больницу

Кроме того, в Тайшете намерены возвести поликлинику на 1000 посещений в смену. Заявку на включение проекта в федеральную адресную инвестиционную программу уже подали. А еще в 2024 году стартовал капремонт амбулатории в селе Николаевка за счет регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».