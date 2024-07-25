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Игорь Кобзев поручил привлечь кадры в Тайшетскую районную больницу

А в Тайшете планируют построить поликлинику на 1000 посещений в смену.

Источник: Комсомольская правда

Дополнительно привлечь медиков в Тайшетский район поручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в территорию. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

Осмотрев стационар на 88 коек в Тайшете, глава региона поручил починить компьютерный томограф и провести техническую оценку здания для капремонта.

— Аппарат КТ крайне необходим в такой отдаленной территории. Компьютерная томография во многих случаях является единственным методом диагностики, дающим врачу полную информацию о состоянии внутренних органов. Незамедлительно нужно устранить проблему. Что касается ремонта корпуса, то необходимо оценить сложность проекта, объем работ и заложить обоснованное финансирование, — отметил Игорь Кобзев.

В родильном отделении районной больницы губернатору рассказали о том, что остро не хватает врачей. Так, из-за отсутствия УЗИ-специалиста пациентки вынуждены ездить на скрининг в Братск, Тулун или Иркутск.

— В районе реализуется один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов. Сюда приезжают молодые специалисты с семьями. Вопрос кадровой обеспеченности здравоохранения Тайшетского района требует системной работы регионального минздрава, районной больницы и администрации. Необходимо разработать дорожную карту по привлечению персонала, — подчеркнул глава Приангарья.

Кроме того, в Тайшете намерены возвести поликлинику на 1000 посещений в смену. Заявку на включение проекта в федеральную адресную инвестиционную программу уже подали. А еще в 2024 году стартовал капремонт амбулатории в селе Николаевка за счет регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».