Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове на 25 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 25 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 94% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

1. Аллея классиков в Кишиневе станет Аллеей молдавского позора: Что стоит за проектом установки в столичном парке бюста Лари, которая венчалась с памятником Штефану чел Маре.

2. Как в Румынии зверски расправлялись со стоматологом из Молдовы: «Убийца, отец пятерых детей, действовал по “дьявольском плану” — хронология событий.

3. Продается Молдова: Из списка «неприватизируемых» убрали объекты культуры и социального назначения — можно не сомневаться, что их отдадут за копейки.

4. Пережили пекло: Жителей Молдовы ждут дожди с грозами и «всего» плюс 26 градусов.

5. Скоро уклонисты перестанут бежать в Молдову, потому что их будут возвращать домой: О чем предупредил посол Украины в Кишиневе.