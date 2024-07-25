Топ-5 новостей в Молдове на 25 июля

1. Аллея классиков в Кишиневе станет Аллеей молдавского позора: Что стоит за проектом установки в столичном парке бюста Лари, которая венчалась с памятником Штефану чел Маре.
2. Как в Румынии зверски расправлялись со стоматологом из Молдовы: «Убийца, отец пятерых детей, действовал по “дьявольском плану” — хронология событий.
3. Продается Молдова: Из списка «неприватизируемых» убрали объекты культуры и социального назначения — можно не сомневаться, что их отдадут за копейки.
4. Пережили пекло: Жителей Молдовы ждут дожди с грозами и «всего» плюс 26 градусов.
5. Скоро уклонисты перестанут бежать в Молдову, потому что их будут возвращать домой: О чем предупредил посол Украины в Кишиневе.