Американская национальная выставка в Сокольниках открылась 65 лет назад

1950-е годы — это эпоха американской консервативной мечты. Ее воплощением была семья из мужа, жены, двух разнополых детей и собаки. Они должны были жить в пригороде (в частном доме), иметь машину (или две) и много времени посвящать семье и обустройству хозяйства. В совокупности с технологическим рывком и ростом зарплат это привело к созданию целых классов новой бытовой техники, а так же предметов для облегчения быта. Последующие поколения американцев вспоминают ту эпоху как антиутопию, против которой восстало поколение хиппи, но для советских людей скучная сытая семейная жизнь в пригороде выглядела как рай. Привезти в Москву детали этого рая было простым и дешевым решением.