Лучшие фильмы ужасов и хорроры, которые точно стоит посмотреть

Пятый фильм культовой хоррор-франшизы «Зловещие мертвецы». Незадачливая Бет навещает свою старшую сестру Элли, мать троих детей. Бет беременна, но она не уверена, что хочет ребенка. В этот момент в городе происходит землетрясение и возникает провал грунта. Туда проникает старший сын Элли Дэнни. Он находит книгу мертвых, раскрывает ее и выпускает на свободу древнее зло, которое вселяется в его мать. Теперь она пытается убить собственных детей. Противостоит ей Бет, которой приходится взять на себя ответственность за чужие жизни. Казалось бы, с оригиналом фильма 1981 года общего немного — но на самом деле это не так. Посмотрите и убедитесь сами.