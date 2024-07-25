Криминалист СК Расторгуев: во время поисков тулунского маньяка проверили 15 тыс. человек

«Прошло много лет, у многих женщин уже семьи были, дети, и вспоминать эти эпизоды они не хотели. Мы прибегали к помощи психологов, они работали с жертвами, и наконец мы смогли составили портрет. Кроме того, потерпевшие рассказали, что от нападавшего сильно пахло куревом и дизельным топливом», — рассказал руководитель отдела криминалистики.