Врач Кульбицкий: у спасенного от утопления человека может развиться пневмония

На самом деле, человек, который хоть раз видел сам проведение реанимационных мероприятий, запомнит это легко. Сейчас много литературных и видеопособий, которые стоит изучить перед походом на речку, пруд или море. И, например, в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского периодически проходят мастер-классы, на которых наши специалисты рассказывают взрослым и детям о правилах проведения сердечно-легочной реанимации.