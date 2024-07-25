Мам из Хабаровского края научат вести бизнес

— Наши женщины на столько многогранны и активны, что успевают реализовывать себя и в материнстве, и в бизнесе. Высокая мотивация многих мам в бизнесе как раз связана с желанием дать всё самое лучшее своим детям. Чтобы поддержать начинающих бизнесвумен с несовершеннолетними детьми, мы ежегодно проводим региональный этап программы «Мама-предприниматель» и готовы оказывать всестороннюю поддержку на каждом этапе бизнеса«, — сказала директор краевого центра оказания услуг “Мой бизнес” Ксения Вязникова. В Хабаровске обучение пройдет с 23 по 27 сентября 2024 г. Регистрация на участие в программе уже открыта на официальном портале проекта “Мама-предприниматель”. Победительница регионального этапа представит свой регион уже на федеральном уровне программы и будет претендовать на получение гранта в 1000000 рублей.