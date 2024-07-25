Мам из Хабаровского края научат вести бизнес

В сентябре текущего года в Хабаровском крае в шестой раз стартует востребованный образовательный проект «Мама-предприниматель», на который приглашают женщин, имеющих детей и желающих заняться предпринимательской деятельностью. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это федеральная программа — ожидается, что по всей стране в этом году к ней присоединятся порядка полутора тысяч участниц более чем из 60 регионов нашей страны..
Победительницы в каждом субъекте получат сертификаты на 100 тысяч рублей на развитие своего дела.
В Хабаровском крае программа «Мама-предприниматель» проходит с 2018 года при поддержке Минэкономразвития России. Обучение проводится в Центре «Мой бизнес», который находится в столице региона. Обучение ведётся в форме очного тренинга по основам предпринимательства и эффективного управления собственным делом. Эксперты программы ― опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого предпринимательства.
— Наши женщины на столько многогранны и активны, что успевают реализовывать себя и в материнстве, и в бизнесе. Высокая мотивация многих мам в бизнесе как раз связана с желанием дать всё самое лучшее своим детям. Чтобы поддержать начинающих бизнесвумен с несовершеннолетними детьми, мы ежегодно проводим региональный этап программы «Мама-предприниматель» и готовы оказывать всестороннюю поддержку на каждом этапе бизнеса«, — сказала директор краевого центра оказания услуг “Мой бизнес” Ксения Вязникова. В Хабаровске обучение пройдет с 23 по 27 сентября 2024 г. Регистрация на участие в программе уже открыта на официальном портале проекта “Мама-предприниматель”. Победительница регионального этапа представит свой регион уже на федеральном уровне программы и будет претендовать на получение гранта в 1000000 рублей.
Отметим, что в прошлом году победным стал IT-проект хабаровчанки Александры Графчиковой. Писательница в жанре фэнтези и мама трехлетней дочери представила проект «Мобильное приложение “Играссказ” с интерактивным погружением в славянскую мифологию».