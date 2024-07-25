На два востребованных в Омске маршрута выйдут новые автобусы

«Специально для Омска подвижной состав дооснащён сибирским пакетом с двойным остеклением, пятью отопителями в салоне и дополнительной батареей на средней накопительной площадке. Низкий пол и аппарель делают новый транспорт доступным для всех категорий граждан», — рассказал градоначальник.