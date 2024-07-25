На два востребованных в Омске маршрута выйдут новые автобусы

В Омске поставили 44 экологичных автобусов марки «НефАЗ» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, последние четыре машины приехали на базу ПП-8 этой ночью.
Транспорт оборудован системами антизажима и блокировки движения с открытыми дверями. В салонах установлены камеры видеонаблюдения и штатные кондиционеры.
«Специально для Омска подвижной состав дооснащён сибирским пакетом с двойным остеклением, пятью отопителями в салоне и дополнительной батареей на средней накопительной площадке. Низкий пол и аппарель делают новый транспорт доступным для всех категорий граждан», — рассказал градоначальник.
В настоящее время НефАЗы регистрируют и оформляют. После всех процедур автобусы выйдут на городские маршруты № 29 и 45.
Ранее сообщалось, что «Омскоблавтотранс» запустил два бесплатных автобуса до остановки «Торговый город», которая располагается на Левом берегу. Бесплатно пассажиров возят каждую неделю по субботам. Подробности — в материале ниже.