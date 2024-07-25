Сильный в правде

Появление Василия Шукшина в индустрии кино было чрезвычайно интересным, уникальным событием из-за его манеры жизнеописания. В его работах не фантазии, а реалии. Он находил настоящий срез жизни. В этом смысле его великий слоган «правда, правда и только правда» работал очень позитивно. Эта искренность и вызывала зрительский интерес. Хотя, казалось бы, ну что воспроизводить жизнь? Она и так вокруг нас. Зачем ради нее идти и смотреть кино? Но именно это неподдельное желание понять и разобраться в важном и делало Шукшина уникальным. И это не было праздным любопытством.