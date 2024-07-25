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Облака на улице, сумерки в доме: Тысячи жителей Кишинёва будут искать дополнительные источники света — публикуем адреса, где в четверг, 25 июля не будет электричества

В четверг, 25 июля электричества не будет по следующим адресам.

Источник: Комсомольская правда

Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 25 июля 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии.

Ботаника.

ул. Х. Ботева, 19/1, 19/9, 19/10, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Теилор, 8 — с 08:50 до 17:00.

ул. А. Болдур, 1−19, 4−6, 10−20, 9999, Бэчоий Ной, 19, 25, 25/1, 29, пер. Бэчоий Ной, 18, Г. Безвиконь, 5, 17, 21, 6−12, 16, 16/1, пер. Г. Кучеряну, 1−3, 3A, 28, Музелор, 2−6, 10/1, 14−20, 3−7, 15−21, Пашунилор, 1 °F, 10/1, В. Зарзар, 12−14, 28A, В. Тулник, 1−23, 4−8, 18−20 — с 10:00 до 17:00.

Буюканы.

ул. Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A, Колумна, 171, M. Витязул, 18−20, 20/3, 29, Петрикань, 84−86 — с 08:00 до 19:00.

ул. И. Раду, 27/2 — с 09:00 до 17:00.

Центр.

ул. 31 Августа, 92, A. Щусева, 119−139, 139/3, Букурешть, 119, К. Стере, 1−5, 13, 2, 8−10, 18, M. Когэлничану, 90 — с 09:30 до 11:00.

шоссе Хынчешть, частично — с 09:30 до 17:30.

Чеканы.

ул. Колоница, 999 — с 10:00 до 18:00.

Рышкановка.

ул. Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A, Колумна, 171, M. Витязул, 18−20, 20/3, 29, Петрикань, 84−86 — с 08:00 до 19:00.

Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.

ЖКХ