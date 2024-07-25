Ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах Беларуси

По данным на 8.00, ограничения затронули все районы Минской и Гомельской областей. Кроме того, ограничения введены в Барановичском, Березовском, Брестском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском районах Брестской области, Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Дубровенском, Лепельском, Миорском, Оршанском, Полоцком, Россонском, Сенненском, Ушачском районах Витебской области, а также в Вороновском, Гродненском, Дятловском, Ивьевском, Кореличском, Лидском, Мостовском, Новогрудском и Щучинском районах Гродненской области. Ограничения затрагивают также Бобруйский, Быховский, Глусский, Горецкий, Дрибинский, Кировский, Костюковичский, Краснопольский, Осиповичский, Славгородский, Хотимский и Чериковский районы Могилевской области.