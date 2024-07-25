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Ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Минлесхоза.

По данным на 8.00, ограничения затронули все районы Минской и Гомельской областей. Кроме того, ограничения введены в Барановичском, Березовском, Брестском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском районах Брестской области, Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Дубровенском, Лепельском, Миорском, Оршанском, Полоцком, Россонском, Сенненском, Ушачском районах Витебской области, а также в Вороновском, Гродненском, Дятловском, Ивьевском, Кореличском, Лидском, Мостовском, Новогрудском и Щучинском районах Гродненской области. Ограничения затрагивают также Бобруйский, Быховский, Глусский, Горецкий, Дрибинский, Кировский, Костюковичский, Краснопольский, Осиповичский, Славгородский, Хотимский и Чериковский районы Могилевской области.

Ограничения введены в связи с установлением третьего класса пожароопасности. Это означает, что лес доступен только для пеших прогулок, заезжать в него нельзя.

В течение дня ситуация может меняться. Получить данные о принятых мерах ограничительного характера можно на официальном сайте ведомства.

экология