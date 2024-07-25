Куда можно сдать старую бытовую технику в Минске

Неисправные холодильники, стиральные машины, плиты, телевизоры — все это занимает значительное пространство в домах и квартирах. Некоторые горожане попросту оставляют старую технику в местах сбора мусора.
Так делать нельзя. Она содержит множество опасных веществ: тяжелые металлы, фреон и другие химические соединения, способные вызвать серьезные экологические проблемы, воздействуя на почву и водоемы. Неправильная утилизация устройств может вызывать выделение токсичных веществ в атмосферу, что создает угрозу для здоровья человека и животных.
За нарушение законодательства об обращении с отходами (ч. 3 ст. 16.44 Кодекса об административных правонарушениях) гражданину может грозить штраф до 30 базовых величин.
Как правильно утилизировать технику
В Беларуси действуют около 1 700 пунктов приема вторсырья, многие из них занимаются сбором старой бытовой техники и утилизацией опасных отходов.
— Неисправные приборы можно самостоятельно отвезти в специальные пункты приема и даже получить за них денежное вознаграждение. Во-вторых, ее могут забрать специальные службы, «БелВторОтходы» или любая другая организация, которую легко найти в интернете. Грузчики сами вынесут технику, погрузят ее в транспорт и отвезут на утилизацию, — пояснила главный специалист по информационной работе «Оператора вторичных материальных ресурсов» Светлана Мацкевич.
В разных районах столицы находятся примерно 70 таких пунктов приема. Их местоположение можно найти здесь. При отсутствии таких организаций можно обратиться в районную организацию ЖКХ, где подскажут, куда можно сдать технику.