Куда можно сдать старую бытовую технику в Минске

— Неисправные приборы можно самостоятельно отвезти в специальные пункты приема и даже получить за них денежное вознаграждение. Во-вторых, ее могут забрать специальные службы, «БелВторОтходы» или любая другая организация, которую легко найти в интернете. Грузчики сами вынесут технику, погрузят ее в транспорт и отвезут на утилизацию, — пояснила главный специалист по информационной работе «Оператора вторичных материальных ресурсов» Светлана Мацкевич.