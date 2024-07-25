Вода ушла с дорог и огородов в Хабаровском крае

Сейчас уровень воды в большинстве рек края на среднем уровне. Повышен он в реках Бурея, Ниман, Уссури, Бикин, Подхоренок, Кур, Амгунь, Мая и Уда. Ожидается, что Амур у Хабаровска в ближайшие двое суток поднимется на 5−10 см. Специалисты продолжают контролировать обстановку. Напомним, ранее жители жаловались на затопленную дорогу к военному городку Гайтер.