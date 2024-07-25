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В Екатеринбург придут сильные дожди и понижение температур

В Екатеринбурге похолодает до +13.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Сильные дожди накроют Екатеринбург. Вместе с ним придет и похолодание. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

— Начиная с ночи на 26 июля дождь начнется по всей территории области за исключением, разве что, самых северных районов. Дожди продлятся до воскресенья, сопутствующее похолодание особенно значительным ожидается в западной половине области, — рассказал синоптик.

До 29 июля потепления не ожидается. Температура воздуха не поднимется выше +16 градусов. Пик похолодание придется на 26 июля. Столбики термометров опустятся до +11…13 градусов.

Однако уже с 30 июля на Урал вернется летнее тепло. Воздух начнет прогреваться. Прогнозируется потепление до +20 градусов. На следующий день ожидается +22 градуса.