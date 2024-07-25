20 человек поступили с укусами каракурта в Шымкенте

«В этом году в центр гипербарической оксигенации в Шымкенте с укусами каракуртов обратились 20 человек — 14 мужчин. Четыре женщины и двое детей. В прошлом году за весь сезон ядовитые пауки покусали 17 человек. Сезон этого года еще продолжается, а значит укушенных может быть еще больше. Врачи связывают увеличение количества пострадавших от черной вдовы с бойкой стройкой, которая развернулась в Шымкенте и на территории Туркестанской области», — говорится в сообщении.