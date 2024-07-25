20 человек поступили с укусами каракурта в Шымкенте

«В этом году в центр гипербарической оксигенации в Шымкенте с укусами каракуртов обратились 20 человек — 14 мужчин. Четыре женщины и двое детей. В прошлом году за весь сезон ядовитые пауки покусали 17 человек. Сезон этого года еще продолжается, а значит укушенных может быть еще больше. Врачи связывают увеличение количества пострадавших от черной вдовы с бойкой стройкой, которая развернулась в Шымкенте и на территории Туркестанской области», — говорится в сообщении.
Медики говорят, важно обратиться в первый час после укуса. Тогда пациенту ставят вакцину которая останавливает интоксикацию, в ином случае лечение займет определенное время. Сообщается, что сейчас одна из жертв черной вдовы находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«Люди которые делают стройку они лежат на твердой поверхности, на земле, стелют коробки, потом одеяла и там спят, в первую очередь мы хотим предупредить население нельзя лежать на земле, железная кровать или тапчан соорудить и там надо спать», — говорит главный врач центра гипербарической оксигенации Шымкента Мадина Ермаханбетова.