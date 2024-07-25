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В Уфе временно перекроют участки улицы Мингажева и проспекта Салавата Юлаева

В Уфе временно перекроют участки улицы Мингажева и проспекта Салавата Юлаева.

В Уфе временно перекроют участки улицы Мингажева и проспекта Салавата Юлаева. По данным мэрии города, здесь будет производиться устройство архитектурной подсветки путепровода.

Перекрытия проезжих частей будут вводить по полосам следующим образом:

крайняя правая полоса по ул. Мингажева (в сторону ул. Воровского) — с 22 по 28 июля, крайняя левая полоса по пр. Салавата Юлаева (в сторону ул. Коммунистической) — с 25 по 28 июля.

Автомобилистов просят учитывать предстоящие ограничения и заранее планировать свой маршрут.