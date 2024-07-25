В Уфе временно перекроют участки улицы Мингажева и проспекта Салавата Юлаева. По данным мэрии города, здесь будет производиться устройство архитектурной подсветки путепровода.
Перекрытия проезжих частей будут вводить по полосам следующим образом:
крайняя правая полоса по ул. Мингажева (в сторону ул. Воровского) — с 22 по 28 июля, крайняя левая полоса по пр. Салавата Юлаева (в сторону ул. Коммунистической) — с 25 по 28 июля.
Автомобилистов просят учитывать предстоящие ограничения и заранее планировать свой маршрут.