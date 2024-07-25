В Башкирии семья с двумя детьми попала в «грязевой плен».

В Башкирии сегодня спасатели госкомитета РБ по ЧС два раза выезжали на помощь людям, которые попали в беду на дороге. В первом случае возле деревни Шушпа Белорецкого района два человека застряли на мотоцикле на размытом участке дороги. Спасатели отбуксировали транспортное средство на безопасный участок.