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В Башкирии семья с двумя детьми попала в «грязевой плен»

В Башкирии семья с двумя детьми попала в «грязевой плен».

Источник: Башинформ

В Башкирии сегодня спасатели госкомитета РБ по ЧС два раза выезжали на помощь людям, которые попали в беду на дороге. В первом случае возле деревни Шушпа Белорецкого района два человека застряли на мотоцикле на размытом участке дороги. Спасатели отбуксировали транспортное средство на безопасный участок.

Во втором случае рядом с деревней Сергеевка Мелеузовского района из-за ливневых дождей размыло дорогу и семья с двумя детьми, 2014 и 2022 года рождения, на своем автомобиле попали в «грязевой плен». Спасатели помогли отбуксировать машину, граждане благополучно продолжили свой путь, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.