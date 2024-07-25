Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, когда у мужчин заканчивается «детство»

Американские ученые провели исследования и пришли к выводу, что мужчины достигают психологической зрелости только после 40 лет, рассказывает Tengri Life.

Как пишет Тourprom, ученые определяли «зрелость» по критериям, включающим развитые социальные навыки, отсутствие вредных привычек и пошлых шуток, а также способность приготовить хотя бы элементарные блюда. По мнению специалистов, женщины становятся более зрелыми из-за необходимости заботы о детях. Мужчины же остаются «детьми» дольше, что подтверждается их увлечением компьютерными играми, новыми автомобилями и другими «игрушками».

Согласно исследованию, настоящий уровень зрелости мужчинами достигается примерно в 43 года, тогда как женщины взрослеют уже к 32 годам. Этот факт может быть одной из причин нестабильных семейных связей и высокого числа разводов, особенно в период возраста супругов с 30 до 40 лет.

Некоторые мужчины признают свою незрелость: около 20 процентов опрошенных откровенно называют себя «большими детьми». В то же время около 30 процентов женщин сообщили, что завершили отношения с инфантильными партнерами, а 80 процентов считают, что мужчины всегда остаются детьми.