Ученые выяснили, когда у мужчин заканчивается «детство»

Согласно исследованию, настоящий уровень зрелости мужчинами достигается примерно в 43 года, тогда как женщины взрослеют уже к 32 годам. Этот факт может быть одной из причин нестабильных семейных связей и высокого числа разводов, особенно в период возраста супругов с 30 до 40 лет.