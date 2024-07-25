Пять новых школ построят в Наурызбайском районе Алматы

В феврале 2025 года планируется завершить строительство пристройки на 375 ученических мест к школе № 174 в мкр. «Шугыла».



Вместе с тем в рамках проекта «Школьный автобус» c 2023 года для 7 школ Наурызбайского района, 2800 ученикам которых было сложно добираться до места учебы, выделено 33 автобуса. С начала нового учебного года планируется увеличить количество автобусов до 42 единиц с охватом 3200 учеников.