Пять новых школ построят в Наурызбайском районе Алматы

Одна из них — школа на 1200 мест будет открыта в сентябре этого года. Объект находится вблизи ЖК «Алем Сити». Отметим, что проект реализован в рамках Национального проекта «Комфортная школа».
Остальные четыре школы общей вместимостью 6700 мест будут построены до конца текущего года.
В феврале 2025 года планируется завершить строительство пристройки на 375 ученических мест к школе № 174 в мкр. «Шугыла».
Вместе с тем в рамках проекта «Школьный автобус» c 2023 года для 7 школ Наурызбайского района, 2800 ученикам которых было сложно добираться до места учебы, выделено 33 автобуса. С начала нового учебного года планируется увеличить количество автобусов до 42 единиц с охватом 3200 учеников.
Всего в Наурызбайском районе 29 школ, где обучаются 29 858 учеников. На сегодня дефицит ученических мест составляет 3 626.
Решаются вопросы и по снижению дефицита мест в дошкольных учреждениях района. В частности, в сентябре 2024 года планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 320 мест в мкр. «Шугыла».
Всего в районе 139 детских садов с охватом 7 296 детей.