В Симферополе ведется строительство нового детского сада-яслей

В настоящее время специалисты подрядной организации выполняют бетонирование вертикальных конструкций (стены лестничной клетки), монтаж опалубки под плиту перекрытия. В здании оборудуют групповые помещения, в каждом из которых будут спальни, игровые комнаты и санузлы. Также здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок, медкабинет и помещение охраны.
Детский сад-ясли рассчитан на одновременное пребывание в нем 120 детей в 6 групповых ячейках, каждая из которых рассчитана на пребывание 20 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Каждая групповая ячейка включает в себя следующий набор помещений: коридор, раздевальная, групповая, спальня, туалетная, буфетная.
На территории детского сада предусмотрено устройство детских игровых площадок с расположенными над ними навесами, физкультурной площадки, посадка деревьев и кустарников, мощение тротуаров.
Объем финансирования объекта в соответствии с инвестиционным паспортом составляет 231,24 млн рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2026 года.
Об этом сообщил сайт правительства Республики Крым.