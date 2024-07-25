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В Симферополе ведется строительство нового детского сада-яслей

Объект «Строительство детского сада-ясли на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский г. Симферополя» реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

В настоящее время специалисты подрядной организации выполняют бетонирование вертикальных конструкций (стены лестничной клетки), монтаж опалубки под плиту перекрытия. В здании оборудуют групповые помещения, в каждом из которых будут спальни, игровые комнаты и санузлы. Также здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок, медкабинет и помещение охраны.

Детский сад-ясли рассчитан на одновременное пребывание в нем 120 детей в 6 групповых ячейках, каждая из которых рассчитана на пребывание 20 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Каждая групповая ячейка включает в себя следующий набор помещений: коридор, раздевальная, групповая, спальня, туалетная, буфетная.

На территории детского сада предусмотрено устройство детских игровых площадок с расположенными над ними навесами, физкультурной площадки, посадка деревьев и кустарников, мощение тротуаров.

Объем финансирования объекта в соответствии с инвестиционным паспортом составляет 231,24 млн рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2026 года.

Об этом сообщил сайт правительства Республики Крым.

строительство