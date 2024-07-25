В Симферополе ведется строительство нового детского сада-яслей

Детский сад-ясли рассчитан на одновременное пребывание в нем 120 детей в 6 групповых ячейках, каждая из которых рассчитана на пребывание 20 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Каждая групповая ячейка включает в себя следующий набор помещений: коридор, раздевальная, групповая, спальня, туалетная, буфетная.