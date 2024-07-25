В Челябинске в следующем году отремонтируют 8 участков дорог

«Дорожники проведут дорожный ремонт участков по улицам Челябинская от улицы Советской до ж/д путей, Заводская от улицы Челябинской до Заводской, д. 8а, Громова от улицы Челябинская до Громова, д. 15, Кирова от улицы Челябинской до Советской, Советская от улицы Морозова до Кирова, Лермонтова от улицы Станционной до 8 Марта, Морозова от улицы Станционной до Чехова, Октябрьская от улицы Станционной до Лермонтова».