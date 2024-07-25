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В Челябинске в следующем году отремонтируют 8 участков дорог

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля, ФедералПресс. В Челябинске в 2025 году планируется отремонтировать восемь участков дорог. Работы проводятся по проекту губернатора Алексея Текслера «Дорожный рывок».

«Дорожники проведут дорожный ремонт участков по улицам Челябинская от улицы Советской до ж/д путей, Заводская от улицы Челябинской до Заводской, д. 8а, Громова от улицы Челябинская до Громова, д. 15, Кирова от улицы Челябинской до Советской, Советская от улицы Морозова до Кирова, Лермонтова от улицы Станционной до 8 Марта, Морозова от улицы Станционной до Чехова, Октябрьская от улицы Станционной до Лермонтова».

сообщили в пресс-службе мэрии.

В поселке Новосинеглазово в Советском районе города ведутся активные работы по ремонту дорог. На финальной стадии находится ремонт улицы 8 Марта.

Также началась подготовка к строительству путепровода через железнодорожные рельсы. В челябинской мэрии отметили, что он появится к лету 2026 года.