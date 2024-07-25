В Набережных Челнах открылись два новых пляжа

Новый пляж появился и на набережной Табеева под названием Urman. На благоустройство территории было потрачено 45 млн рублей, из которых 10 млн поступили из республиканского бюджета, а 35 млн — личные средства предпринимателей. Urman разделен на несколько зон — это территория с двумя подогреваемыми бассейнами и пляж с лежаками и зонтами. Также здесь имеется кафе.