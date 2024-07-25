Эксперт Шихов сообщил о смещении дождей и гроз в южную часть Пермского края

Дожди и грозы в Пермском крае ожидаются на юге региона, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления».
По данным эксперта, осадки, которые прошли в регион 24 июля были успешно спрогнозированы. Самый большой показатель в крае был зафиксирован в районе Камского водохранилища в Чёрмозе. Осадки составили 30 миллиметров. Причиной высокого уровня является нагрев водной поверхности, которая оказалась теплее воздуха.
В Перми количество осадков составило 20% от месячной нормы. В столице Прикамья выпало около 16 миллиметров.
Как уточняет Андрей Шихов, 25 июля дожди с грозами ожидаются преимущественно на юге региона. Температура воздуха в Пермском крае составит около +15−20 градусов. Наибольшее количество осадков прогнозируют на Южном Урале. Их уровень может составить 60−80 миллиметров за сутки.