Эксперт Шихов сообщил о смещении дождей и гроз в южную часть Пермского края

По данным эксперта, осадки, которые прошли в регион 24 июля были успешно спрогнозированы. Самый большой показатель в крае был зафиксирован в районе Камского водохранилища в Чёрмозе. Осадки составили 30 миллиметров. Причиной высокого уровня является нагрев водной поверхности, которая оказалась теплее воздуха.