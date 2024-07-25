Новые ПАЗы выйдут на 2 маршрута в Воронеже

Современные автобусы среднего класса ПАЗ «Вектор Некст» общей вместимостью до 70 человек поступают в Воронеж — уже прибыли первые 20 машин. Скоро они начнут проходить техническую подготовку и регистрацию. Как уточнил перевозчик, первая партия ПАЗов будет направлена на маршруты № 16 («Филиал стоматологической поликлиники № 6 — завод ГОО») и № 20 («улица Перхоровича — ВАСО»), которые сейчас обслуживают машины малого класса. Об этом рассказали в городской администрации в среду, 24 июля.
Отмечается, что городское управление транспорта и перевозчик провели замеры пассажиропотока и обратили внимание на необходимость увеличения класса вместимости автобусов именно на этих направлениях. Всего до конца года для компании поступят 123 новые машины. Техника также будет заменять устаревшие автобусы на других маршрутах — № 10, 12, 54.
С 20 июля стоимость проезда в общественном транспорте повысилась в Воронеже до 31 рубля при безналичном расчете и 33 рублей при оплате наличными.