Новые ПАЗы выйдут на 2 маршрута в Воронеже

Современные автобусы среднего класса ПАЗ «Вектор Некст» общей вместимостью до 70 человек поступают в Воронеж — уже прибыли первые 20 машин. Скоро они начнут проходить техническую подготовку и регистрацию. Как уточнил перевозчик, первая партия ПАЗов будет направлена на маршруты № 16 («Филиал стоматологической поликлиники № 6 — завод ГОО») и № 20 («улица Перхоровича — ВАСО»), которые сейчас обслуживают машины малого класса. Об этом рассказали в городской администрации в среду, 24 июля.