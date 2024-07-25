Хранители города. 20 необычных памятников Петербурга, о которых знают немногие

Душа города — не только в его величавых дворцах и особняках, но и в памятных знаках — зачастую неформальных, которыми могут украшать район и сами жители. Вы наверняка не слышали про большинство петербургских памятников из нашей подборки — а может, их просто не замечали. Рассказываем, где они притаились и чему посвящены, но предупреждаем: выбор — субъективный.
1. Памятник фонарщику и музей фонарей под открытым небом. На небольшой Одесской улице, что неподалеку от Смольного, есть здание с мемориальными табличками. Одна из них гласит, что в «в этом доме в 1871 году находилась мастерская изобретателя А. Н. Лодыгина» и «создавались первые осветительные приборы и электрические лампы». Сейчас, правда, в этом доме — администрация муниципального образования и жилкомсервис. Но перед ним — целая экспозиция исторических фонарей, какими они были в Петербурге в разные периоды развития уличного освещения: масляный, газовый, керосиновый, спиртовой и электрический. Кроме самих фонарей, есть и металлический фонарщик — присел на ограждение, оперевшись рукой на приставную лестницу. Кстати, это не единственный фонарщик в городе. Недавно памятник первому газовому мастеру России открыли у станции метро «Зенит».
2. Памятник охтенке в саду «Нева». «С кувшином охтенка спешит» — писал Пушкин. К 200-летию со дня его рождения на Охте установили памятник жительнице района с кувшином в руках: в XIX веке молочницы переправлялись через Неву и шли торговать на рынки или разносили молоко по домам.
3. Памятник Швейку у метро «Купчино». Накануне 300-летия Петербурга на площади, от которой берёт своё начало улица Ярослава Гашека, установили памятник бравому солдату Швейку — известному сатирическому персонажу этого чешского писателя. Бронзовый Швейк создан Альбертом Чаркиным.
4. Памятник женщинам, защитившим Ленинград. Конечно, в Петербурге множество памятников, посвященным героям разных специальностей, защищавшим Ленинград в годы Великой Отечественной, и описать их все не хватило бы десятка статей. Но некоторые из них выглядят настолько необычно, что немногие прохожие догадываются, что перед ними — монумент. Один из таких нестандартных памятников — женщинам, защитившим Ленинград, — есть на Петроградской стороне, на брандмауэре здания в Пушкарском переулке: с мемориальной доской, скульптурой на большой высоте и «лучом прожектора», пересекающим стену.
5. Сквер Ольги Берггольц на Черной речке. В Петербурге есть памятник Берггольц, но есть и сквер ее имени со скульптурной композицией из гранита. Она установлена во дворе жилого дома на набережной и состоит из печатной машинки, микрофона, дневника поэта и стелы с ее стихами.
6. Памятник участковому уполномоченному Винокурцеву. Еще один необычный памятник на военную тему, установленный, кстати говоря, совсем недавно — в конце 2023 года, — участковому уполномоченному Винокурцеву на площади Стачек. Поэтому еще не все петербуржцы успели его увидеть и запомнить. Мужчина в шинели несет на руках маленькую девочку, которая руками обвивает его шею. История ранее была пересказана на мемориальной доске закладного камня: «8 ноября 1941 года ценой собственной жизни участковый уполномоченный 13 отделения милиции Ленинского района города Ленинграда Павел Дмитриевич Винокурцев спас во время бомбежки маленькую девочку».
7. Памятник блокадной колюшке. Этот памятник легко не заметить: он расположен над водной гладью Обводного канала в Кронштадте: на металлическом завитке, имитирующем волну, закреплены три золоченые рыбки. Как те, что старались поймать жители в голодное и страшное время.
8. Памятник котлу. Еще один памятник в Кронштадте — недавний, и выглядит просто как котелок с ручкой, на пригорке. Его установили в Безымянном переулке в 1999 году как напоминание о легенде. Якобы Петр I при завоевании земель заметил шведский отряд, который бежал от его войск, бросив котелок с ухой. Так остров, где происходило дело, получил имя Котлин, и сейчас на нем находится Кронштадт. Котелок есть даже на гербе города, а в этот памятник теперь кидают монеты — для благополучия в доме.
9. «Взятию крепости Ниеншанц». Кстати, о шведах. На Охтинском мысу, возле раскопок крепости Ниеншанц, в 2000 году был установлен небольшой бастион над автомагистралью. Из него в разные стороны (и в первую очередь, на Смольный) нацелены пушки. Пушки — не простые, а исторические, поднятые со дна Невы: ранее они украшали ограду дуба, высаженного еще Петром. Но потом дуб погиб, и пушки переместили сюда. Заодно их изучили: из шести четыре относятся к XIX веку, а две — к XVII.
10. Памятник блокадной кошке. В память о кошках блокадного Ленинграда, в том числе съеденных и погибших от холода и голода, несколько лет назад жители дома на улице Композиторов установили в своем дворе композицию: кошка сидит на характерном венском стуле, под торшером, с мемориальной табличкой. В холодное время кошку, как и многие памятники в разных городах мира, одевают в шапочку и шарфик.
11. Памятник — печатный станок. Часть необычных памятников находятся во дворах, на территориях предприятий. Но во двор Ленполиграфмаша можно пройти без ограничений и найти в нем памятник трудовым достижениям работников этого предприятия. Находить его стоит хотя бы потому, что он выглядит как печатный станок, закрытый стеклянным коробом. Ничего не понятно, но очень интересно.
12. Памятник водовозу. Еще один «профессиональный» памятник стоит на Шпалерной улице на территории Водоканала, перед музеем «Вселенная воды». Мужичок в картузе тащит за собой по пеньковой мостовой телегу с бочкой воды — а рядом бежит собачка.
13. Памятник первой линии петербургского трамвая. По этому памятнику наверняка проходили хоть раз все, кто бывал в центре Петербурга. Но мало кто замечал, что это памятник: он выглядит как плита с надписью «Здесь проходила первая линия петербургского трамвая “Главный штаб — 8-я линия В. О.” Открыта 29 (16) сентября 1907 года». И эта плита расположена между двух коротеньких участков рельсов, с фрагментом булыжной мостовой. Ищите на тротуаре, что идет вдоль Александровского сада, со стороны начала Невского проспекта.
14. Часы-карета. Еще одно старинное транспортное средство увековечили на бульваре на 1-й Советской улице, которая раньше носила название Каретной. Скульптуру установили в 2018 году, совместив с часами. Конечно, в городе есть и другие памятники транспорту — например, трамваю. Но он, в отличие от кареты, в объяснении не нуждается.
15. Памятник гребцам российского флота. А вот этот памятник легко не заметить, даже если ездишь мимо годами. Монумент у входа в топографический институт на Пионерской выглядит как три длинных весла от галер, сложенных пирамидой. Памятник — «родом» из 1970-х, а сутью также отсылает к бывшему названию улицы — Большая Гребецкая.
16. Скульптурная группа «Зодчие». Все знают про четверку архитекторов, чьи бюсты установлены в Ново-Манежном сквере напротив Дома Кино. Однако некоторых из них можно встретить вместе в еще одной точке в Петербурге — в Александровском парке. Вокруг стола с картами города сидят А. Н. Воронихин, Ж. Тома Де Томон, В. И. Баженов, О. Монферран, Д. Трезини, К. Росси, А. Д. Захаров, Б. Растрелли. Установили работу Александра Таратынова тут в 2011 году, вместе с более известной скульптурной группой «Мини-Петербург».
17. Памятник поребрику и бордюру. В Петербурге есть не только «серьезные» памятники, но и неформальные. Среди них — небольшой монумент позади нового здания Российской национальной библиотеки на Московском. Для тех, кто путает, есть памятка: «Поребрик — здесь, бордюр в столице».
18. Колокол Нагасаки. Колокол Мира в парке имени Академика Сахарова посвящен жертвам атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки. Его установили в годовщину бомбардировки Нагасаки в 1988 году, и это — ответный подарок жителей японского города, где установили памятник «Мир» работы Михаила Аникушина.
19. Памятник Коньку-горбунку. На Пионерской площади, перед Театром юного зрителя, за последние годы появилось множество скульптур. Среди них особое место занимает Конек-горбунок, установленный к 100-летию ТЮЗа в 2022 году — спектакль по мотивам сказки Ершова стал первым, с которого началась история этого театра. Автор скульптуры — Григорий Потоцкий.
20. Блокадный репродуктор. Еще один незаметный памятник — блокадный репродуктор на углу Невского и Малой Садовой. Заметить его трудно потому, что кроме исторического, на этом месте есть и современные репродукторы, и камеры наблюдения. Но если внимательно посмотреть на стену, можно найти мемориальную доску.
Ну и, конечно, помимо перечисленных, у Петербурга есть и другие памятники, которые малоизвестными не назовешь. Например, печальные ангелы петербургского мастера Романа Шустрова, что украсили разные парки города — Измайловский и Любашинский сады, набережную Карповки. Персонажи созданы с такой душой, что невольно чувствуешь их эмоции, присаживаясь рядом на скамеечку.
Алина Циопа, «Фонтанка.ру».