Хранители города. 20 необычных памятников Петербурга, о которых знают немногие

1. Памятник фонарщику и музей фонарей под открытым небом. На небольшой Одесской улице, что неподалеку от Смольного, есть здание с мемориальными табличками. Одна из них гласит, что в «в этом доме в 1871 году находилась мастерская изобретателя А. Н. Лодыгина» и «создавались первые осветительные приборы и электрические лампы». Сейчас, правда, в этом доме — администрация муниципального образования и жилкомсервис. Но перед ним — целая экспозиция исторических фонарей, какими они были в Петербурге в разные периоды развития уличного освещения: масляный, газовый, керосиновый, спиртовой и электрический. Кроме самих фонарей, есть и металлический фонарщик — присел на ограждение, оперевшись рукой на приставную лестницу. Кстати, это не единственный фонарщик в городе. Недавно памятник первому газовому мастеру России открыли у станции метро «Зенит».