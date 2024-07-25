Бензин АИ-98 подорожал на волгоградских заправках до 70 рублей

По данным ведомства, дизельное топливо выросло в цене на 0,19% и обходится водителям в 63 рубля 21 копейку за литр. За АИ-92 волгоградцы платят в среднем 53 рубля 22 копейки. Подорожание произошло на 0,4%. АИ-95 стоит 59 рублей 15 копеек — стоимость выросла на 0,33%. Дороже всего волгоградцам обходится бензин марки АИ-98. На АЗС он сейчас стоит 70 рублей 5 копеек, что на 0,59% выше по сравнению с предыдущей неделей.