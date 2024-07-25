Озеро Аляты стало пилотной площадкой федерального проекта в Иркутской области

Сохранение и восстановление рек и озер — так звучала тема круглого стола, состоявшегося в столице Приангарья. Ведь позаботиться нужно и о небольших водоемах, которые не входят в нацпроект «Экология». В обсуждении принял участие председатель комитета ЗС Иркутской области по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Сергей Гомбоев, а также представители Всероссийского общества охраны природы, регионального минприроды, ученые, молодёжных и детских экологических организаций. Встречу организовали под эгидой проекта «Уникальные водоёмы России», сообщили в пресс-службе регионального Законодательного Собрания.
— Пилотной площадкой проекта в Приангарье стало озеро Аляты в Аларском районе. Присоединиться планируют и другие территории. Стоит отметить огромный вклад общественных организаций области в проведение мероприятий по экологическому воспитанию населения и подрастающего поколения, субботников и пропаганде экокультуры, — отметил Сергей Гомбоев.
Так, сейчас определяют границы водоохранной зоны озера Аляты. Территорию вблизи водоема убирают два раза в год. Однако само озеро заполняется илом, и эту проблему нужно решать. За помощью местные власти обратились к региональным. Обсудили, что выходом в таких ситуациях может стать, например, финансирование очистки водоема за счёт поступающих в казну «экологически окрашенных» платежей от производств. Пока эти деньги тратятся по большей части на борьбу с нелегальными свалками.
Отметим, всего за два года существования проекта «Уникальные водоёмы России» в 20 регионах страны состоялись субботники и другие мероприятия, посвященные вопросам экологии рек и озёр. Инициатива распространяется на всю территорию от Владивостока до Дагестана.
— Прежде чем браться за проект и принимать новые законы, надо обязательно учесть законы природы. Экология — это большая ответственность, ведь мы обязаны сохранить природные богатства для потомков, — сказал Сергей Гомбоев.