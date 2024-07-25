Озеро Аляты стало пилотной площадкой федерального проекта в Иркутской области

Так, сейчас определяют границы водоохранной зоны озера Аляты. Территорию вблизи водоема убирают два раза в год. Однако само озеро заполняется илом, и эту проблему нужно решать. За помощью местные власти обратились к региональным. Обсудили, что выходом в таких ситуациях может стать, например, финансирование очистки водоема за счёт поступающих в казну «экологически окрашенных» платежей от производств. Пока эти деньги тратятся по большей части на борьбу с нелегальными свалками.