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В Левенцовке построят пять новых дорог

В Ростове в микрорайоне Левенцовка появятся пять новых дорог. Также в микрорайоне соединят с проспектом Стачки.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Новые дороги построят по улице 9-го Мая от улицы Курсантов до проспекта Солженицына, по улице Ткачева от проспекта Маршала Жукова до улицы Курсантов, по улице Сталинградской от проспекта Маршала Жукова до улицы Курсантов, по Еляна от проспекта Маршала Жукова до проспекта 9-го Мая, по улице Курсантов от улицы Ткачева до проспекта 9-го Мая.

Кроме того, Левенцовку соединят с проспектом Стачки. Для это цели Стачки продлят до проспекта 9-го Мая.

Новые дороги по Ткачева и проспекту 9-го Мая сделают четырехполосными, остальные будут двухполосными. Вдоль дорог оборудуют тротуары и велодорожки.

строительство