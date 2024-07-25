В Левенцовке построят пять новых дорог

Новые дороги построят по улице 9-го Мая от улицы Курсантов до проспекта Солженицына, по улице Ткачева от проспекта Маршала Жукова до улицы Курсантов, по улице Сталинградской от проспекта Маршала Жукова до улицы Курсантов, по Еляна от проспекта Маршала Жукова до проспекта 9-го Мая, по улице Курсантов от улицы Ткачева до проспекта 9-го Мая.