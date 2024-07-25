Как кот наплакал: XX фестиваль «Меридианы Тихого» отменили из-за недофинансирования

Команда XX фестиваля «Меридианы Тихого» (12+) сообщила об отмене мероприятия: оно должно было пройти во Владивостоке с 13 по 19 сентября 2024 года. Причиной отмены послужила нехватка средств, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Изначально в рамках фестиваля планировалось показать зрителям 150 работ, в том числе шесть полнометражных и столько же короткометражных конкурсных фильмов. Заявки на участие в кинофоруме заявляли 52 страны. Тем не менее, не стоит отчаиваться, ведь организаторы проведут другие события.
«На данный момент завершается проработка концепции, по готовности мы пригласим всех», — добавили в пресс-службе фестиваля.
Напомним, что «Меридианы Тихого» радовали людей с 2003 года. Впервые мероприятие прошло на площадке кинотеатра «Океан».
Ранее «КП» писала, что в фестивале должны принять участие Россия, Китай, Республика Корея, Индия, Сингапур и Индонезия.