Как кот наплакал: XX фестиваль «Меридианы Тихого» отменили из-за недофинансирования

Изначально в рамках фестиваля планировалось показать зрителям 150 работ, в том числе шесть полнометражных и столько же короткометражных конкурсных фильмов. Заявки на участие в кинофоруме заявляли 52 страны. Тем не менее, не стоит отчаиваться, ведь организаторы проведут другие события.