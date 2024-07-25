Перед Крымским мостом стоят почти 700 машин

По состоянию на 9.00 четверга, 25 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 665 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 455 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 210 машин. На Кубани время ожидание составляет около часа.
В пять утра очередей перед Крымским мостом не было. В шесть утра появилось скопление транспорта на Кубани. В семь утра очередь также образовалась и в Керчи.