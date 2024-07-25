Мошенники пишут от имени акима Конаева

— Уважаемые жители! Если у вас есть вопросы, запишитесь на прием к акиму города и обратитесь лично! Асхат Бердиханов не использует Telegram. Его аккаунт в Instagram — berdikhanov_askhat. Будьте осторожны, — обратились в акимате Конаева к горожанам.