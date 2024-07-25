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Мошенники пишут от имени акима Конаева

Интернет-мошенники распространяют сообщения от имени акима Конаева Асхата Бердиханова. Об этом предупредили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pixabay.com

— Ранее сообщения распространялись через WhatsApp, теперь интернет-мошенники используют Telegram. В сообщении говорится, что назначен куратор от КНБ и будет внеплановая проверка. Контактный номер не указан. Также было отправлено сообщение от имени Наримана Сагимбаева, сотрудника КНБ.

сообщили в пресс-службе акимата Конаева.

В одном из рассылаемых сообщений также содержится текст следующего характера: «У нас намечается внеплановая проверка. Назначили куратора из КНБ. Ситуация не из приятных… Кто-то из наших отмывает деньги».

— Уважаемые жители! Если у вас есть вопросы, запишитесь на прием к акиму города и обратитесь лично! Асхат Бердиханов не использует Telegram. Его аккаунт в Instagram — berdikhanov_askhat. Будьте осторожны, — обратились в акимате Конаева к горожанам.