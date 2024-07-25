Больше 20 нелегальных мигрантов обнаружили на стройке в Ростове-на-Дону

Кроме административных дел, в ходе рейда также зафиксировали 18 сообщений об уголовных преступлениях. В частности, силовикам рассказали о случаях поделки документов, печатей, бланков и о фиктивной постановке иностранцев на учет (ст. 327 ФУК РФ и ст. 322.3 УК РФ).