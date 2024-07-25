Больше 20 нелегальных мигрантов обнаружили на стройке в Ростове-на-Дону

207 человек проверили на стройке в Ростове-на-Дону во время миграционного рейда. В результате выявили иностранцев, нарушающих требования закона. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, 24 административных протокола составили из-за фактов незаконной трудовой деятельности, нарушения сроков обращения за патентом и несоблюдения правил въезда или пребывания в стране.
— После этого было принято решение о выдворении девяти иностранцев за пределы России. В отношении работодателя, взявшего нелегальных рабочих, завели дело по статье 18.15 КоАП РФ, — прокомментировали в УФСБ.
Кроме административных дел, в ходе рейда также зафиксировали 18 сообщений об уголовных преступлениях. В частности, силовикам рассказали о случаях поделки документов, печатей, бланков и о фиктивной постановке иностранцев на учет (ст. 327 ФУК РФ и ст. 322.3 УК РФ).
Напомним, ранее похожий рейд провели на рынках и сельхозугодьях Ростовской области, тогда проверили 43 человек.