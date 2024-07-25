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Челябинские городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ливней

Организации и учреждения, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети должны круглосуточно отслеживать обстановку в городе. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°

Усиленный режим работы предполагает не только постоянный мониторинг, но и быстрое реагирование и ликвидацию нештатных ситуаций в зонах, где возможно подтопление.

В мэрии также порекомендовали горожанам по возможности отказаться от поездок на автомобилях, особенно на подтопленных участках. Также обратили внимание на парковку машин — их лучше не ставить под деревьями.

«О возникающих местах подтоплений сообщайте диспетчеру службы “ЭВИС” по телефону 727−46−26», — отметили в администрации Челябинска.

Кроме того, обратиться в экстренные службы можно по номерам: 112 (служба спасения), 263−34−44 и 063 (ЕДДС), 8−951−771−73−25 (диспетчер комитета дорожного хозяйства).