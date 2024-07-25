Сколько стоит постоять? В Ростове хотят расширить зону платных парковок

«Конечно, мы от платных парковок никуда не денемся, хотя и стоят они дороговато, — рассказал водитель с 30-летним стажем Сергей. — Но их работу нужно привести в порядок. Вот в Москве есть перехватывающие площадки — приехал на машине, поставил, а дальше уже едешь в центр на метро или электробусах. У нас такого нет».