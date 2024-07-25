Сколько стоит постоять? В Ростове хотят расширить зону платных парковок

Ростовские власти сообщили о планах по расширению территории платных парковок. Предполагается, что за стоянку в центре города и на периферии автомобилисты будут платить по-разному.
Система платного паркинга заработает в тесной взаимосвязи с системой перехватывающих парковок и транспортно-пересадочными узлами. Их также намерены построить в донской столице в ближайшие годы. В том, что сейчас происходит с платными парковками в южном мегаполисе и как это влияет на комфорт и настроение горожан, разбирался rostov.aif.ru.
Один — в «карман», другой — в закуток.
Платные парковки появились в центре Ростова в сентябре 2016 года. Как правило, это «карманы» — специально выделенные участки между проезжей частью и тротуаром. За каждый час стоянки автомобилист должен платить 35 рублей. 85% от этой суммы идёт инвестору — ООО «РПП», а 15% получает бюджет. В Москве, к примеру, мэрия самостоятельно организовала работу системы платных парковок: вся прибыль поступает в городскую казну.
В Ростове иначе. Изначально предполагалось, что по городу будет колесить спецавтомобиль и фотографировать на платных парковках машины, за которые не заплатили. Это работало не всегда эффективно. Некоторые автомобилисты, чтобы их машины не засекли, закрывали госномера и избегали штрафа — 1500 рублей, поскольку в ГИБДД не было обязанности передавать городской власти данные об автовладельцах.
В 2020 году ситуация изменилась. Госавтоинспекция стала передавать информацию о таких нарушителях. Им полетели «письма счастья» с требованием оплатить штраф. Сумма полностью идёт в городской бюджет. Так, по данным администрации Ростова-на-Дону, только за 2023 год от работы платных парковок «набежало» 57 млн рублей, из которых 53,5 млн — это штрафы. Ростовские водители недовольны тем, как работает система платных парковок. И часто причина недовольства не в факте оплаты за место у обочины.
«Конечно, мы от платных парковок никуда не денемся, хотя и стоят они дороговато, — рассказал водитель с 30-летним стажем Сергей. — Но их работу нужно привести в порядок. Вот в Москве есть перехватывающие площадки — приехал на машине, поставил, а дальше уже едешь в центр на метро или электробусах. У нас такого нет».
Ростовчанин Эдуард говорит, что проблема в отсутствии альтернативы.
«Сначала город должен обеспечить водителей комфортным и оперативным передвижением, а потом брать деньги, — пояснил он. — Общественный транспорт работает очень плохо. В душном автобусе никто не будет тратить на два часа больше, чем на автомобиле. Проще найти закуток, где оставить машину бесплатно».
Жительница донской столицы Марина более лаконична:
«Новых парковочных мест в городе не появилось, зато на старые появился прайс».
В центре — дороже.
Недавно глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил о планах по организации в южном мегаполисе транспортно-пересадочных узлов.
«Предварительно определены шесть территорий для ТПУ с перехватывающими парковками. Это главный железнодорожный вокзал, “Красный Аксай”, Стройгородок, Сельмаш, старый аэропорт, ТРЦ “Мегамаг”, — перечислил градоначальник. По его словам, до конца 2027 года в городе разработают стратегию развития парковочного пространства. Предполагается, что произойдёт синхронизация платных парковок с перехватывающими. Тариф будет дифференцируемый: более высокая стоимость в центральной части и меньшая — на периферии.
Кстати, во время подготовки к ЧМ-2018 перехватывающими парковками называли уже существующие стоянки у двух торговых центров («Мега» и «Мегамаг»), а также территорию старого аэропорта. Хочется верить, что на этот раз появится новая инфраструктура, которая позволит любому горожанину без проблем припарковать автомобиль и спокойно добираться до нужного места с комфортом общественном транспорте.