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В Омск приехали последние из 44 оранжевых автобусов

Этой ночью на базу ПП № 8 приехали последние четыре машины.

Источник: Комсомольская правда

Автобусный парк Омска пополнился 44 новыми экологичными автобусами марки «НефАЗ», сообщил мэр Сергей Шелест.

Новые автобусы для Омска специально оснащены двойным остеклением, пятью отопителями и дополнительной батарей на средней накопительной площадке. Все машины работают на компримированном природном газе.

«Все автобусы оборудованы системами антизажима и блокировки движения с открытыми дверями, в салонах установлены камеры видеонаблюдения и штатные кондиционеры», — рассказал Сергей Шелест.

Ранее мы писали, что Сергей Шелест поручил ПП № 8 проверить кондиционеры в омских автобусах.