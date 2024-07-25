В Омск приехали последние из 44 оранжевых автобусов

Автобусный парк Омска пополнился 44 новыми экологичными автобусами марки «НефАЗ», сообщил мэр Сергей Шелест.
Новые автобусы для Омска специально оснащены двойным остеклением, пятью отопителями и дополнительной батарей на средней накопительной площадке. Все машины работают на компримированном природном газе.
«Все автобусы оборудованы системами антизажима и блокировки движения с открытыми дверями, в салонах установлены камеры видеонаблюдения и штатные кондиционеры», — рассказал Сергей Шелест.
Ранее мы писали, что Сергей Шелест поручил ПП № 8 проверить кондиционеры в омских автобусах.