Неделя закончится без осадков в Хабаровском крае

Дожди решили покинуть Хабаровский край в пятницу, 26 июля. В этот день синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» осадков и опасных метеоявлений не прогнозируют. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице — сухо и солнечно. Ночью 14−16 градусов, а днем — от 25 до 27. Ветер восточный и северо-восточный от четырех до девяти метров в секунду.
На юге существенных осадков ждать не стоит. Ночью по прогнозу от девяти до 19 градусов, днем — 25−30. Восточный ветер усилится от пяти до 10 метров в секунду.
В центральных районах — без осадков, ночью 12−19 градусов, а днем — от 19 до 30. Северный и восточный ветер усилится от четырех до 11 метров в секунду.
На севре — без существенных осадков. Небольшой дождь возможен днем в Охотском районе. Ночью столбики термометров поднимутся до 11−17 градусов, а днем — до 14−30. Ветер южных направлений от четырех до 11 метров в секунду.