Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неделя закончится без осадков в Хабаровском крае

В пятницу в регионе будет солнечно.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 94% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Дожди решили покинуть Хабаровский край в пятницу, 26 июля. В этот день синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» осадков и опасных метеоявлений не прогнозируют. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевой столице — сухо и солнечно. Ночью 14−16 градусов, а днем — от 25 до 27. Ветер восточный и северо-восточный от четырех до девяти метров в секунду.

На юге существенных осадков ждать не стоит. Ночью по прогнозу от девяти до 19 градусов, днем — 25−30. Восточный ветер усилится от пяти до 10 метров в секунду.

В центральных районах — без осадков, ночью 12−19 градусов, а днем — от 19 до 30. Северный и восточный ветер усилится от четырех до 11 метров в секунду.

На севре — без существенных осадков. Небольшой дождь возможен днем в Охотском районе. Ночью столбики термометров поднимутся до 11−17 градусов, а днем — до 14−30. Ветер южных направлений от четырех до 11 метров в секунду.