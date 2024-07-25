В Италии полиция задержала белоруса, разыскиваемого на родине из-за уклонения от уплаты налогов

В Италии полиция задержала белоруса, разыскиваемого в Беларуси. Гражданина Беларуси задержали в итальянском городе-курорте Езоло, который находится на побережье Венецианского залива. Подробности озвучили в местной полиции.
В сообщении сказано, что мужчину удалось вычислить при интенсификации контрольных мероприятий, которые проводятся полицией в городе по причине большого количества туристов в летний период.
Говорится, что информации о задержанном гражданине Беларуси мало. Известно лишь то, что он находится в розыске в Беларуси с целью экстрадиции, так как должен быть отбыть наказание в виде семи лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.