Украинцы используют батареи из Tesla из-за дефицита электричества

По данным Financial Times, украинский бизнесмен Александр Бентса, который в течение многих лет скупал разбитые Tesla на аукционах, переправлял их на Украину, где механики чинили автомобили и затем перепродавали. Однако, когда в стране начались проблемы с электроэнергией, он, как сообщается, нашел электриков, способных из одного аккумулятора Tesla сделать несколько перезаряжаемых систем.