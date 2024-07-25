Блогера МотоТаню будут хоронить в Омской области

Блогер и байкерша из Омской области Татьяна Озолина, известная как «МотоТаня», погибла в аварии в Турции. 22 июля она разбилась на мотоцикле. ДТП произошло в районе Милас Муглы. Отец погибшей рассказал, как будут прощаться с Татьяной. По его словам, это произойдёт в Москве. Тело девушки перевезут в столицу из аэропорта Милас-Бодрум.