Блогера МотоТаню будут хоронить в Омской области

Блогер и байкерша из Омской области Татьяна Озолина, известная как «МотоТаня», погибла в аварии в Турции. 22 июля она разбилась на мотоцикле. ДТП произошло в районе Милас Муглы. Отец погибшей рассказал, как будут прощаться с Татьяной. По его словам, это произойдёт в Москве. Тело девушки перевезут в столицу из аэропорта Милас-Бодрум.
«Байкеры планируют снять зал, пока неизвестно, в каком точно месте. Они хотят попрощаться с Таней. Гражданский муж Стас все организовывает. Мой сын (брат Тани) тоже полетел в Турцию, чтобы помочь с транспортировкой. В воскресенье будет прощание», — цитирует слова отца Татьяны издание NGS55.
Близкие планируют кремировать тело девушки в Москве. Однако похоронят её в Таре — в родном городе.
Напомним, девушка переехала в столицу в 2012 году. На её YouTube-канале насчитывается порядка двух миллионов подписчиков. Её называли самой красивой байкершей России.