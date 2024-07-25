Бремя приключений: ремейк «Бандитов во времени» сделан для детей

Итак, действительно ли Apple стоило снимать 10-серийную версию фильма Гиллиама? Вероятно, нет, но вариант Вайтити сглаживает все неровные края, что были у полнометражных «Бандитов во времени», и больше похож на признание в любви шоураннеров к творению Терри Гиллиама. Как минимум, мы видим, что эта история будто бы создана для крупнобюджетного стриминга вроде Apple TV. Вероятно, инвесторам и видеосервисам следует присмотреться и к «Доктору Кто» — британской франшизе, которой в этом году перевалит за 60 лет, это бы пошло на пользу. Путешествия во времени и пространстве теперь могут выглядеть более эпичными и правдоподобными. «Бандиты во времени» вряд ли совершат ремейковую революцию и войдут в историю — здесь нет ничего нового, но в каком-то смысле это и не имеет особого значения. Сериал Вайтити, Клемента и Морриса — дань уважения. В меру смешная, захватывающая и, конечно же, достойная.