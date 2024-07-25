Опубликована программа «Столицы закатов» на последние выходные июля

Фестиваль «Столица закатов» вновь пройдет в нижнем Новгороде 26, 27 и 28 июля. Программой поделились организаторы в соцсетях.
Откроет программу фестивальных выходных «Соло на закате» (0+) в пятницу, 26 июля. Вечером в Нижегородской кремле выступит саксофонистка Любовь Молчанова, на набережной Федоровского — LOVE STATION, а на Стрелке — диджей Nicholas.
В субботу, 27 июля, весь день будет проходить «Гастрономическая Рождественская» (18+). Вечером на набережной Федоровского в рамках «Соло на закате» (0+) выступит музыкант KADMIR с группой.
В воскресенье, 28 июля, на закате можно будет послушать гитарный дуэт Espresso (6+) на набережной Федоровского, вокалистку Анастасию Копалкину (0+) на Стрелке и DJ Jeff (18+) у катера «Герой» на Нижневолжской набережной.
Завершит программу воскресных концертов фестиваля «Музыка над Волгой» заключительная программа дирижера из Китая Сяо Мин и народного артиста России Владимира Понькина в Александровском саду. (6+).