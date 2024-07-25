Опубликована программа «Столицы закатов» на последние выходные июля

В воскресенье, 28 июля, на закате можно будет послушать гитарный дуэт Espresso (6+) на набережной Федоровского, вокалистку Анастасию Копалкину (0+) на Стрелке и DJ Jeff (18+) у катера «Герой» на Нижневолжской набережной.