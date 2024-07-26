Советник патриарха допустил, что мятежный монастырь на Афоне возьмут силой

«Решать религиозные споры посредством насильственного изгнания — обычная практика Константинопольского патриарха Варфоломея, который, несомненно, стоит за действиями греческой полиции… Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию — должна же быть на деле проявлена благодарность госдепа за выполнение поставленных задач на Украине и в других местах. Фанар уже не раз намекал, что векселя до сих пор не оплачены, обещания поддержки плохо выполняются, школу на острове Халки так и не открыли, статус “вселенского” патриарха турки так и не признали, а на Украине в качестве “ставропигии” передали всего один храм вместо многих обещанных (экс-президентом) Порошенко, да и то в пользование, а не в собственность», — сказал РИА Новости протоиерей.