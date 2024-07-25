27 июля в Новосибирске будут праздновать День Оби

По словам начальника управления культуры мэрии Ирины Соловьевой, впервые праздник День реки Оби создается для того, чтобы горожане могли заинтересоваться новой историей развития Новосибирска в событийной и туристической повестке. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции ТАСС.