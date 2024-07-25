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27 июля в Новосибирске будут праздновать День Оби

27 июля 2024 года в Новосибирске впервые будут праздновать День реки Оби.

Источник: РИА "Новости"

Основная площадка мероприятий — парк «Арена».

В мэрии города считают, что Новосибирск должен позиционировать себя как городу на реке. В данный момент полным ходом идет работа по учреждению нового праздника.

Отмечается, что в 2024 года День Оби будет кульминацией проекта «Обские фестивали», который проходит в Новосибирске.

По словам начальника управления культуры мэрии Ирины Соловьевой, впервые праздник День реки Оби создается для того, чтобы горожане могли заинтересоваться новой историей развития Новосибирска в событийной и туристической повестке. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции ТАСС.

Организаторы праздника сообщают, что мероприятия будут проходить в парке «Арена» с 12:00 до 22:00.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что концерт рэпера Slim перенесли на неопределенный срок в Новосибирске.

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