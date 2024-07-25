27 июля в Новосибирске будут праздновать День Оби

Основная площадка мероприятий — парк «Арена».
В мэрии города считают, что Новосибирск должен позиционировать себя как городу на реке. В данный момент полным ходом идет работа по учреждению нового праздника.
Отмечается, что в 2024 года День Оби будет кульминацией проекта «Обские фестивали», который проходит в Новосибирске.
По словам начальника управления культуры мэрии Ирины Соловьевой, впервые праздник День реки Оби создается для того, чтобы горожане могли заинтересоваться новой историей развития Новосибирска в событийной и туристической повестке. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции ТАСС.
Организаторы праздника сообщают, что мероприятия будут проходить в парке «Арена» с 12:00 до 22:00.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что концерт рэпера Slim перенесли на неопределенный срок в Новосибирске.