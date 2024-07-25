В Волгограде ликвидировали провал на дороге, куда угодила «Лада»

25 июля в Дзержинском районе Волгограда ликвидировали провал на улице Ангарской, куда накануне провалилась «Лада». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», специалисты заменили поврежденный участок трубопровода.
— Специалисты произвели обратную засыпку и ощебенение. В ближайшее время будут проведены работы по восстановлению асфальта. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, — уточнили в компании.
Напомним, автомобиль угодил в яму на проезжей части накануне. Из-за сильного ливня водитель не увидел провал. В итоге белая «Лада» ушла под землю наполовину.