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В Волгограде ликвидировали провал на дороге, куда угодила «Лада»

Коммунальщики устранили провал на Анагрской в Волгограде.

Источник: Концессии водоснабжения

25 июля в Дзержинском районе Волгограда ликвидировали провал на улице Ангарской, куда накануне провалилась «Лада». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», специалисты заменили поврежденный участок трубопровода.

— Специалисты произвели обратную засыпку и ощебенение. В ближайшее время будут проведены работы по восстановлению асфальта. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, — уточнили в компании.

Напомним, автомобиль угодил в яму на проезжей части накануне. Из-за сильного ливня водитель не увидел провал. В итоге белая «Лада» ушла под землю наполовину.

ЖКХ