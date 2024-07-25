Жителям вернули 300 тыс рублей за переплату коммунальных услуг в Иркутске

В период с 2023 по 2024 год владельцы двух многоквартирных домой в Ленинском районе Иркутска переплачивали за горячую, холодную воду и за электричество. Управляющая компания проводила расчеты по необоснованно завышенному тарифу. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— В связи с этим прокуратура внесла в адрес организации представление об устранение нарушений закона. По результатам прокурорского вмешательства жителям домов произведен перерасчет на сумму более 300 тыс. рублей, — сообщают в ведомстве.
Руководителя организации привлекли к административной ответственности по статье 14.7 КоАП РФ за обсчёт потребителей в оказании определенных услуг. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за сутки потушили 10 лесных пожаров.