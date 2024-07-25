Жителям вернули 300 тыс рублей за переплату коммунальных услуг в Иркутске

В период с 2023 по 2024 год владельцы двух многоквартирных домой в Ленинском районе Иркутска переплачивали за горячую, холодную воду и за электричество. Управляющая компания проводила расчеты по необоснованно завышенному тарифу. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.