Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям вернули 300 тыс рублей за переплату коммунальных услуг в Иркутске

Деньги получили владельцы двух многоквартирных домов в Ленинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В период с 2023 по 2024 год владельцы двух многоквартирных домой в Ленинском районе Иркутска переплачивали за горячую, холодную воду и за электричество. Управляющая компания проводила расчеты по необоснованно завышенному тарифу. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— В связи с этим прокуратура внесла в адрес организации представление об устранение нарушений закона. По результатам прокурорского вмешательства жителям домов произведен перерасчет на сумму более 300 тыс. рублей, — сообщают в ведомстве.

Руководителя организации привлекли к административной ответственности по статье 14.7 КоАП РФ за обсчёт потребителей в оказании определенных услуг. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за сутки потушили 10 лесных пожаров.