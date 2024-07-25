Не пей, козленочком станешь. Волгоградцы жалуются на качество воды

Узловым моментом в такой борьбе будет независимая экспертиза качества воды, но это удовольствие не из дешёвых. Так, в Волгограде лаборатории запрашивают за подобный анализ от 5000 ₽ К этому надо добавить затраты на юридическое сопровождение, если дело дойдёт до суда. Очевидно, что пойти по такому длинному и затратному пути захотят единицы. К тому же если в городах подобные лаборатории ещё можно найти, то селянам и вовсе обратиться некуда.