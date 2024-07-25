Не пей, козленочком станешь. Волгоградцы жалуются на качество воды

В разгар жары любые проблемы с водой воспринимаются особенно болезненно. При этом даже если из крана течёт сомнительная жидкость вместо воды, доказать это очень сложно. Почему, разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье.
Всё в норме?
«Из водопроводных кранов течёт непонятная жидкость, мутная, жёлтая, с запахом, похожим на канализацию, болото. “Концессия водоснабжения” рапортует о воде, которая соответствует показателям нормы», — так начинается петиция, направленная властям жителями Красноармейского района. Подписи под ней поставили около 600 человек, при этом чаще всего на некачественную воду жаловались горожане с бульвара Энгельса, ул. Пролетарской и Фадеева.
— Местные власти делают вид, что проблемы нет и не принимают никаких мер, — возмущена автор петиции волгоградка Татьяна Гололобова.
Одновременно в соцсетях появились сообщения жителей дома на Бирюкова, 11 в Советском районе. У них из кранов в какой-то момент полилась грязно-коричневая жидкость с примесью песка. По словам горожан, в «Концессиях» по их обращению оперативно выполнили пробы воды и… результаты пришли великолепные.
В этом, как считают люди, вся проблема: сколько ни жалуйся на качество воды, у коммунальщиков всегда один ответ — все показатели в норме.
— Я в своё время потратил несколько недель на анализы воды из кранов в моей квартире, — говорит житель Ворошиловского района Волгограда Игорь Касаткин. — Обратился в Роспотребнадзор и «Концессии». Толку — ноль. Мне пришли однотипные отписки — вода у вас нормативного качества, а её отклонение в цвете — из-за сезонного цветения Волги.
— Нередко в коммунальных водоподающих сетях происходит так называемое вторичное загрязнение — в тех случаях, когда трубы совсем изношены, их целостность нарушена, и они начинают «подхватывать» через прорехи, свищи частицы грунта, в том числе песка, — объясняет гидрохимик, доктор химических наук Виктор Чапуркин. — В таких ситуациях потребителям стоит жаловаться в УК, Водоканал, органы Роспотребнадзора и прокуратуру. Придётся запастись терпением, чтобы коммунальщики и чиновники признали проблему и взялись её решать, не ограничиваясь отписками.
Узловым моментом в такой борьбе будет независимая экспертиза качества воды, но это удовольствие не из дешёвых. Так, в Волгограде лаборатории запрашивают за подобный анализ от 5000 ₽ К этому надо добавить затраты на юридическое сопровождение, если дело дойдёт до суда. Очевидно, что пойти по такому длинному и затратному пути захотят единицы. К тому же если в городах подобные лаборатории ещё можно найти, то селянам и вовсе обратиться некуда.
Откуда живность?
Между тем именно в некоторых сельских районах ситуация с водой тревожная. Так, жители села Горноводяное под Дубовкой обнаружили в воде, взятой из-под крана, неких существ, похожих на длинных червей.
В администрации Дубовского района заверили: по данным комплексного исследования воды в Горноводяном она полностью безопасна и пригодна к употреблению. А биологи сообщили, что на фото в соцсети попал так называемый волосатик или «конский волос» — червь-паразит, живущий в стоячих водоёмах. А это значит, что где-то в местном водопроводе существует прореха, через которую в воду и проникает живность.
Между тем, по данным облкомприроды, в 2023 г. доля сельских районов региона, где качество воды не соответствует нормам, выросла до 23% против 20,6% в 2022 г. Проблема касается более чем 118 тыс. человек.
Справедливости ради напомним, что работы по улучшению качества коммунального ресурса номер один ведутся. Ещё с 2019 г. в регионе реализуются два региональных проекта по этой теме, которые входят в нацпроект «Экология». Главная цель — увеличить долю жителей населённых пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой до 90,1% в 2024 г. Так что остается надеяться, что когда-нибудь чистая вода дойдёт до каждого дома…