Клещевой энцефалит подтвердился у четырех нижегородцев

За последнюю неделю всего 66 человек обратились к медикам по поводу присасывания клещей. Всего с начала сезона помощь понадобилась 4230 жителям Нижегородской области, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Лабораторно исследовано 4478 клещей. Установлено, что 17 из них инфицированы энцефалитом, 555 — бореллиями, 122 — анаплазмами, еще 25 клещей — эрлихиями.
При этом энцефалит подтвердился у четырех нижегородцев, в одном случае клещ присосался в Дальнеконстантиновском округе, остальные случаи произошли в Кировской, Костромской областях и Пермском крае.
Также зарегистрированы 24 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, 20 заболевших подхватили инфицированного клеща в Нижегородской области, еще четверо — в других регионах.